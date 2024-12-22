Muratpaşa Belediyesi'nden Online Nikah Rezervasyonu Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Online Nikah Rezervasyonu Dönemi Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi\'nden Online Nikah Rezervasyonu Dönemi Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, evlenmek isteyen çiftlerin nikah günlerini internet üzerinden belirleyebileceği yeni bir uygulama başlatıyor. Online rezervasyon işlemleri 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

22.12.2024 10:32  Güncelleme: 10:34
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi tarafından evlemek isteyen çiftlerin işlerini kolaylaştıracak bir uygulamaya adım atıldı. Belediye, çiftlerin nikah günlerini internet üzerinden önceden belirleyebilecekleri online nikah rezervasyon dönemine geçiş yaptı. Uygulama 2 Ocak'ta başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi, evlemek isteyen çiftlerin işlerini kolaylaştıracak bir uygulama başlatıyor. Bu kapsamda çiftler, nikah günlerini online olarak seçebilecek. Online rezervasyon için evlenecek çiftlerin siteme üye olması gerekiyor. Üyeliğin gerçekleşmesinin ardından belediyenin nikah takvimi üzerinden müsait olan gün ve saatlerden birini tercih edilerek, nikah günleri Belediye'ye gidilmeye gerek kalmadan belirlenebilecek.

Rezervasyonlar sadece evlenecek kişiler adına yapılabilecek. Rezervasyon tarihinin oluşturulmasının ardından fotoğraflı nüfus cüzdanı aslı ve önlü arkalı fotokopileri, 5'er adet vesikalık fotoğraf, evliliğe engel durum olmadığını belirtir sağlık raporu, ilçe sınırlarında ikamet etmeyen çiftler ikamet belgesi, 65 yaş üzeri vatandaşlar için evliliğe engel durum olmadığını gösterir sağlık kurulu raporunun 7 iş günü içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bağlı evlendirme birimine teslim edilmesi gerekiyor.

Geçerli süre içinde işlemlerini tamamlamayan çiftlerin rezervasyonları iptal edilecek, aynı zamanda aynı gün ve saat için tekrar rezervasyon yapmalarına izin verilmeyecek. Bizzat başvuru yapmayan çiftlerin rezervasyon işlemleri, kesin kayıt olarak kabul edilmeyecek. 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacak online nikah rezervasyon işlemleri, Belediye'nin resmi internet sitesi 'muratpasa-bld.gov.tr' adresinden yapılacak.

Kaynak: ANKA

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