Muratpaşa Belediyesi'nden Sınav Dönemi Ebeveyn Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratpaşa Belediyesi'nden Sınav Dönemi Ebeveyn Eğitimi

Muratpaşa Belediyesi, öğrencilerin ailelerine destek sunmak amacıyla 'Sınav Dönemi Ebeveyn Eğitimi' programını başlatıyor. Ücretsiz eğitimler, sınav kaygısını yönetme, sağlıklı iletişim yöntemleri ve stres yönetimi gibi konulara değinecek.

05.05.2025 11:50  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, sınav sürecindeki öğrencilerin ailelerine destek amacıyla "Sınav Dönemi Ebeveyn Eğitimi" programını hayata geçiriyor. Ücretsiz eğitimler, belediyenin üç ayrı noktada yer alan kadın danışma merkezlerinde yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi, düzenlenecek "Sınav Dönemi Ebeveyn Eğitimi"nde öğrencilerin sınav kaygısını anlama ve yönetme, zaman kontrolü, çalışma ortamı desteği, psikolojik ve akademik destek, stres yönetimi, sağlıklı iletişim yöntemleri ve motivasyon artırma teknikleri üzerinde duracak.

Psikologlar tarafından verilecek eğitimlerle ebeveynlerin çocuklarına karşı daha bilinçli hareket etmeleri ve daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri hedefleniyor. Aynı zamanda programla ailelerin de kaygılarının azaltılması öngörülüyor.

Eğitim ilk olarak 9 Mayıs Cuma saat 10.00'da Alyazma Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenecek. Ardından 16 Mayıs Cuma saat 10.00'da Giritli Kadın Danışma Merkezi ve 23 Mayıs Cuma saat 10.00'da Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi'nde devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Stres, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden Sınav Dönemi Ebeveyn Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:49:03. #7.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nden Sınav Dönemi Ebeveyn Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.