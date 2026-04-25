Muratpaşa Belediyesi'nden Yangın Tatbikatı

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, belediye ana hizmet binasında personelin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Anonslarla yapılan acil durum çağrısının ardından bina hızla tahliye edildi. Personel, belediye binasının yanında yer alan Atatürk Kent Meydanı'ndaki "Acil Toplanma Noktası"nda bir araya geldi. Afet İşleri Müdürlüğü personelinden Samet Savaş'ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Savaş, yangın battaniyesinin 500 dereceye kadar dayanabildiğini ve yangını boğma yöntemiyle etkili şekilde söndürebildiğini belirtti.

"Her yıl düzenli olarak yangın tatbikatı yapıyoruz"

Elektrik yangınlarında hem yangını kontrol altına alabilmek hem de elektrikli cihazları koruyabilmek adına özel geliştirilmiş yangın tüplerinin de belediyenin çeşitli noktalarında yer aldığını belirten Savaş, olası yangın anında rüzgarın arkaya alınarak 45 derecelik sporcu duruşu açısıyla müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Verilen bilgilerin ardından gönüllü personel, Acil Toplanma Noktası'nda oluşturulan yapay yangına yangın tüpleri ile müdahale etti.

Savaş, "Belediyemizde her yıl düzenli olarak yangın tatbikatı yapıyoruz. Önemli olan insanların sağlıkla, güvenle ve huzurla evine dönmesi ve hayatına devam edebilmesi" dedi.

Tatbikata gönüllü olarak katılan Özlem Kavakderelioğlu ise "Bu eğitimlerin en büyük faydası evlerimizde yaşanabilecek kazaların önlenmesine katkı sağlaması. Panik yapılmadığı ve doğru teknikler kullanıldığı sürece hayat kurtarıcı olacaktır" diye konuştu.