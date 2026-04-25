Muratpaşa Belediyesi'nden Yangın Tatbikatı

25.04.2026 10:47  Güncelleme: 13:07
(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, belediye ana hizmet binasında personelin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Anonslarla yapılan acil durum çağrısının ardından bina hızla tahliye edildi. Personel, belediye binasının yanında yer alan Atatürk Kent Meydanı'ndaki "Acil Toplanma Noktası"nda bir araya geldi. Afet İşleri Müdürlüğü personelinden Samet Savaş'ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Savaş, yangın battaniyesinin 500 dereceye kadar dayanabildiğini ve yangını boğma yöntemiyle etkili şekilde söndürebildiğini belirtti.

"Her yıl düzenli olarak yangın tatbikatı yapıyoruz"

Elektrik yangınlarında hem yangını kontrol altına alabilmek hem de elektrikli cihazları koruyabilmek adına özel geliştirilmiş yangın tüplerinin de belediyenin çeşitli noktalarında yer aldığını belirten Savaş, olası yangın anında rüzgarın arkaya alınarak 45 derecelik sporcu duruşu açısıyla müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Verilen bilgilerin ardından gönüllü personel, Acil Toplanma Noktası'nda oluşturulan yapay yangına yangın tüpleri ile müdahale etti.

Savaş, "Belediyemizde her yıl düzenli olarak yangın tatbikatı yapıyoruz. Önemli olan insanların sağlıkla, güvenle ve huzurla evine dönmesi ve hayatına devam edebilmesi" dedi.

Tatbikata gönüllü olarak katılan Özlem Kavakderelioğlu ise "Bu eğitimlerin en büyük faydası evlerimizde yaşanabilecek kazaların önlenmesine katkı sağlaması. Panik yapılmadığı ve doğru teknikler kullanıldığı sürece hayat kurtarıcı olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

“Kutsal Banyo“ kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı "Kutsal Banyo" kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı
Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı nezarethanede kalp krizi geçirip öldü Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü
Fatma Nur Çelik’in katil zanlısı hakim karşısında Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi

Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
Tanju Özcan’ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
CHP’li isim yıllar sonra anlattı Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu İşte gençlik hali
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 13:07:32.
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.