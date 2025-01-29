Muratpaşa Belediyesi'nden Yaşlılar için Duygusal Farkındalık Atölyeleri - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Yaşlılar için Duygusal Farkındalık Atölyeleri

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Muratpaşa Belediyesi, yaşlılar için düzenlediği atölyelerle duygusal farkındalık kazandırıyor. Son etkinlik olan Empati Atölyesi, psikologlar ve bioenerji uzmanı eşliğinde gerçekleştirildi ve katılımcılar stres, tansiyon ve uyku problemlerine karşı bilinçlendirildi.

29.01.2025 10:18  Güncelleme: 11:22
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin Yaşlı Evleri'nde düzenlediği atölyeler, katılımcılara hem duygusal farkındalık kazandırıyor hem de alternatif yöntemlerle farklı deneyimler sunuyor. Serinin son etkinliği olan Empati Atölyesi, psikologlar ve bioenerji uzmanı eşliğinde yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşalara hizmet veren Fener, Falez, Çiftekuyular, Konuksever ve Soğuksu Yaşlı Evleri'nde etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Danstan yogaya, el sanatlarından eğitici atölyelere geniş bir yelpazede gerçekleştirilen etkinliklerin sonuncusu Alzheimer Derneği Antalya Şubesi iş birliğiyle duygu odaklı atölye serisi oldu.

İlk atölye çalışması Soğuksu Yaşlı Evi'nde yapıldı. Öfke Atölyesi'nde, Psikolog Nurullah Doğru ve Psikolog Betül Celal rehberliğinde katılımcılar, öfke duygusunu tanıyıp sağlıklı yönetme becerilerini geliştirdi. Ardından Konuksever Yaşlı Evi'nde düzenlenen Duygu Atölyesi'nde, depresyon ve kaygıyı azaltmaya yönelik duygusal destek sunuldu.

Serinin en çok ilgi gören etkinliği ise Fener Yaşlı Evi'nde düzenlenen Empati Atölyesi oldu. Bioenerji Uzmanı Ludmila tarafından yapılan enerji çalışması, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ludmila, bioenerjinin stres, tansiyon ve uyku problemlerini hafifletmede alternatif bir yöntem olarak kullanıldığını ve enerji kanalları aracılığıyla vücudun arındığını belirtti. Atölyeye katılan Nezahat Kunut, seans sonrası kendini daha hafif ve huzurlu hissettiğini söyledi.

Atölyenin psikolojik bölümü ise empati kavramını derinlemesine ele aldı. Psikolog Nurullah Doğru, "Empati nedir? Nasıl geliştirilebilir? Etkili ve aktif dinleme tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak çalıştık" dedi. Psikolog Betül Celal ise her atölyeyi farklı Yaşlı Evleri'nde düzenleyerek daha fazla kişinin bu çalışmalardan faydalanmasını amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden Yaşlılar için Duygusal Farkındalık Atölyeleri - Son Dakika

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