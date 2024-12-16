Muratpaşa Belediyesi'nden Yılbaşı Atölyeleri

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi tarafından 19-20 Aralık'ta Dubai çikolatası ve yılbaşı kurabiyeleri atölyeleri, 21 Aralık'ta ise Poi Atölyesi ile Nefes Farkındalık Atölyesi düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi, Dubai çikolatası ve yılbaşı kurabiyeleri atölyeleri düzenleyecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek atölyeler, 19 Aralık Perşembe, yılbaşı kurabiyeleriyle başlayacak. Zümrüt Kaçmaz'ın eğitmenliğindeki atölye, 13.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Dubai çikolatası atölyesi ise 20 Aralık Cuma günü aynı saatler arasında yine Kaçmaz'ın rehberlerinde düzenlenecek. Atölye çalışmaları, 21 Aralık 13.00-14.30 arası Gülşah Ilgın'ın gerçekleştireceği "Poi Atölyesi" ve 15.00-16.00 arası Tuğçe Dural'ın gerçekleştireceği "Nefes Farkındalık Atölyesi" ile sona erecek.

Atölyelere katılmak isteyenler için kayıtlar başladı. Vatandaşlar, bilgi almak ve kayıt oluşturmak için '0243 350 07 48' numaralı hattı arayarak Türkan Şoray Kültür Merkezi'ne ulaşabilecek.