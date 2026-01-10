Muratpaşa Belediyesi Geri Dönüşümden 1,1 Milyon Liralık Kazanç Sağladı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından yürütülen Çevreci Komşu Kart projesiyle ilçe sakinleri, 2025 yılında 928 bin 662 kilogram atığı kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırdı. Bunun karşılığında Muratpaşalıların kartlarına yüklenen toplam tutar, 1 milyon 182 bin 371 lira oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016'da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje, tüm Muratpaşa'ya yayıldı.

2025 yılı boyunca evlerden toplanan cam, kağıt, plastik ve metal ambalaj atıklarının toplamı 928 bin 662 kilograma ulaştı. Toplanan atık türleri arasında yüzde 64 oranla plastik ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 25 oranında kağıt atık izledi. Geriye kalan oran ise cam ve metal atıklardan oluştu.

Ayrıca, 132 bin kilogram da tekstil atığı toplandı. İlçe sakinleri, bu atık karşılığında 452 bin 802 lira kazanç sağladı. Bununla birlikte 2 bin 517 parça elektronik atık ve 25 bin 320 litre atık yağ da Çevreci Komşu Kart kapsamında toplandı. Elektronik atıklar ve atık yağlardan ilçe sakinlerinin kartlarına yüklenen tutar ise 500 bin liraya yaklaştı.

Proje nasıl çaışıyor?

Proje kapsamında kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartları'na ücret yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor, ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Bu proje, ev ekonomisine ek kaynak yaratarak aile bütçesine katkıda bulunurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.