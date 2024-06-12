Muratpaşa Belediyesi'nin 'Üreten Eller' sergisi açıldı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nin 'Üreten Eller' sergisi açıldı

Muratpaşa Belediyesi'nin meslek edindirme, sanat ve hobi kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin sergilendiği 'Üreten Eller' yıl sonu sergisi, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Sergi, 14 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

12.06.2024 12:13
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin meslek edindirme, sanat ve hobi kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin sergilendiği "Üreten Eller" yıl sonu sergisi, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Muratpaşa Belediyesi ile Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Üreten Eller" yıl sonu sergisi, tekstilden takı yapımına, örgüden seramiğe kadar geniş bir yelpazede 16 merkezde ve 60 branşta düzenlenen kurslara katılan 6 bin 100 kursiyerin eserlerini, kent sakinleriyle buluşturdu.

Açılış törenine, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran ve Belediye Başkanı Ümit Uysal ile eşi Ümran Uysal katıldı.

Tören, halk oyunları gösterisiyle başlayıp keçe ve deri kıyafetlerin yoğunlukta olduğu bir defile ile devam etti. Defilede saç tasarımları, deri işleme ve hasır örme çantalar da sergilendi.

Stantları gezen Başkan Uysal, " Türkiye'de nüfusa göre en fazla sanat kursu olan yer, açık ara Muratpaşa. İnsanların hayatını değiştirecek bir yetenek kazanması ve bundan geçim sağlaması muhteşem bir şey" dedi.

Sergi, 14 Haziran'a kadar 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nin 'Üreten Eller' sergisi açıldı - Son Dakika

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