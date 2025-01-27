Muratpaşa Belediyesi'nin Yeni Buz Pisti Sezon Açılışı Gerçekleşti

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 milyonluk yatırımla yenilenen belediyenin buz pistinin sezon açılışında, sporun devlet politikalarının temel taşı olması gerektiğini belirterek, "Muratpaşa'da sporcu yetiştirmeye, spor olanaklarını geliştirmeye ve kitle sporlarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 450 metrekare genişliğinde, aynı anda 60 kişiye kadar hizmet verebilen ve Akdeniz'in ilk ve tek doğal buz pisti olma özelliğini taşıyan buz pisti, yenilenen yüzüyle sezona "merhaba" dedi. Açılışa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz, sporcular ve aileleri de katıldı.

"Spor politikası, devletlerin temel politikası olmalı"

Başkan Uysal, açılış konuşmasında, her mahallede okul, sosyal tesis, ibadethane, sağlık ocağı olduğu gibi spor salonunun da olması gerektiğini dile getirdi. Sporun aynı zamanda önleyici bir sağlık hizmeti olduğunu belirten Başkan Uysal, "Spor toplumların mutluluğunda bir altın yumurtlayan tavuk. Spor, ulusların ve bireylerin mutluluğu ve geleceğinde çok kilit bir nokta. Akademik başarının anahtarı. Vakit kullanım eğitimi ve disiplini. Ayrıca kendine güveni, iş yapma beceri ve yeteneklerini de teyit eden bir şey. Spor politikası, devletlerin temel politikası olmalı. Bizler Muratpaşa'mızda sporcu yetiştirmeye ve sporcular için olanaklar geliştirerek aynı zamanda kitle sporlarımızı da geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Oğlumun burada kendini geliştirip bir gün takıma katılacağına inanıyorum"

Açılışa belediyenin buz pistinde antrenmanlarını yapan ve Muratpaşa'ya Avrupa ikinciliğini Selin Eren de yer aldı. Eren, Muratpaşa Belediyesi'ne ve Başkan Uysal'a teşekkür ederek "Antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Buz Hokeyi Kadın Takımı oyuncularından Bilge Elmacıklı ise 5 yıldır bu pistte antrenman yaptıklarını belirterek, "Belediyemiz bize her zaman büyük destek sağlıyor. Minnettarız" diye konuştu.

Buz hokeyine yeni başlayan bir sporcunun annesi Elif Özpeker de "Oğlumun burada kendini geliştirip bir gün takıma katılacağına inanıyorum. Muratpaşa Belediyesi'nin spora yaptığı yatırımlardan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Başvuralar belediyenin internet adresinden yapılıyor

Buz pisti, Çaybaşı Mahallesi'nde, Muratpaşa Belediyesi'nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde yer alıyor. Pist, haftanın 7 günü 13.00-20.00 saatleri arasında vatandaşların kullanımına açık olacak. Onlıne rezervasyonlar belediyenin internet sitesi adresi üzerinden yapılabilecek.