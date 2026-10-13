Muratpaşa Belediyesporlu Asel Lina Şahin, Balkan Şampiyonası\'nda iki altın kazandı

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyespor'un milli sporcusu Asel Lina Şahin, İstanbul'da düzenlenen 4. Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda ip ve labut aletlerinde "altın madalya" kazandı. Asel Lina Şahin, takım arkadaşı Nil Özşehir ile "küçükler" kategorisinde ise takım şampiyonluğunu elde etti.

Muratpaşa Belediyespor'un milli sporcusu Asel Lina Şahin, İstanbul'da düzenlenen 4. Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda ip ve labut aletlerinde Balkan şampiyonu oldu. Şampiyonada labut aletinde 22,950 puan alan Asel Lina Şahin, ip aletinde ise 22,00 puana ulaştı. Her iki alette de birincilik elde eden milli sporcu, bireysel performansıyla öne çıktı. Şahin, Nil Özşehir ile birlikte küçükler kategorisinde elde ettiği takım başarısıyla da şampiyonayı önemli derecelerle tamamladı.

Gençler kategorisinde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kulübü sporcusu Ayşe Erva Şahin de labut aletinde elemeleri üçüncü sırada tamamlayarak derece elde etti.

TÜRKİYE ÜLKE SIRALAMASINDA ZİRVEDE

Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde elde edilen sonuçlarla Türkiye, ülke sıralamasında birinci oldu. Muratpaşa Belediyespor Kulübü sporcularının elde ettiği dereceler de şampiyonadaki başarı tablosuna büyük katkı sağladı.