Muratpaşa’da akıllı sulama ile 5,6 milyar litre tasarruf sağlandı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, tüm parklarında uyguladığı akıllı sulama sistemiyle Temmuz 2026 itibarıyla 5.6 milyar litre su tasarrufu sağladı. Parkların sulanmasında kullanılan elektrikte ise 2 milyon 344 bin 964 kilovatsaat tasarruf edildi.

Muratpaşa Belediyesi, su kaynaklarını korumak ve parkların sulanmasında enerji verimliliğini artırmak amacıyla 2023 yılında tüm parklarını akıllı sulama sistemine geçirdi. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu zamanda ve miktarda sulanmasını sağlayan sistem, gereksiz su ve elektrik tüketiminin önüne geçti.

2023'TEN BU YANA 5,6 MİLYAR LİTRE

Belediyenin tüketim verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, akıllı sulama sistemiyle 2023'te 1 milyon 355 bin 328 metreküp, 2024'te 1 milyon 181 bin 244 metreküp, 2025'te ise 1 milyon 541 bin 748 metreküp su tasarrufu sağlandı. 2026'nın yalnızca Mart-Temmuz dönemindeki su tasarrufu 1 milyon 549 bin 593 metreküpe ulaştı. Böylece sistemin devreye alınmasından Temmuz 2026'ya kadar tüketilmeyen su miktarı 5 milyon 627 bin 913 metreküpü aştı.

ENERJİDE 2,3 MİLYON KİLOVATSAAT TASARRUF

Akıllı sulama sistemi, suyun yanı sıra parkların sulanması için kullanılan elektrikte de tasarruf sağladı. 2023'te 564 bin 720, 2024'te 492 bin 185, 2025'te 642 bin 395 kilovatsaat elektrik tasarruf edildi. 2026'nın Mart-Temmuz dönemindeki elektrik tasarrufu ise 645 bin 664 kilovatsaat olarak gerçekleşti. Toplam elektrik tasarrufu 2 milyon 344 bin 964 kilovatsaate ulaştı.

BEŞ AYDA YÜZDE 41,7'LİK AZALMA

2020'nin Mart-Temmuz döneminde parkların sulanması için 1 milyon 546 bin 766 kilovatsaat elektrik tüketilirken, aynı ayları kapsayan tüketim 2026'da 901 bin 102 kilovatsaate geriledi. Böylece 2026'nın ilk beş aylık sulama döneminde elektrik tüketimi, karşılaştırılan döneme göre yüzde 41.7 azaldı.