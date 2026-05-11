Muratpaşa Belediyesi'nden Anneler Günü'nde Renkli Etkinlik

11.05.2026 11:10  Güncelleme: 12:31
Muratpaşa Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte anne ve çocuklar için resim atölyesi, konserler ve çiçek dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinlikte sahne alan sanatçılar katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Ziya Gökalp Parkı'nda renkli bir etkinlik düzenledi. Anne ve çocukların birlikte zaman geçirdiği etkinlikte resim atölyesi, konserler ve çiçek dağıtımı gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş'in de katıldığı Anneler Günü etkinliği, kent sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Program kapsamında belediyenin kendi üretim tesislerinde yetiştirilen sarı ve turuncu kadife çiçekleri annelere hediye edildi.

Anne-çocuk resim atölyesinde çocuklar, anneleriyle birlikte rengarenk resimler yaparak keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte sahne alan Dua Ayka ve Meltem Taner Tokatlı ise seslendirdikleri şarkılarla katılımcılara keyifli bir gün yaşattı.

CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE RESİM

Etkinliğe katılan annelerden Melike Bay, belediyenin sosyal medya hesaplarında yaptığı duyuruyu görmesi üzerine arkadaşlarıyla birlikte programa katıldığını söyledi. Etkinliğin çocuklar için farklı bir deneyim olduğunu belirten Bay, "Canlı müzik eşliğinde resim yapmak oldukça faydalı ve düşünülmüş bir etkinlikti. Keyifli vakit geçirdik" dedi.

Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Keleş ise annelerin toplumdaki önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bugün burada sevginin, emeğin ve fedaka ççrlığın en güçlü simgesi olan annelerimizi şarkılarımızla ve müziğimizle selamlamak istedik. Toplumların vicdanını, geleceğini ve dayanışmasını belirleyen en güçlü emek, annelerimizin hayatımıza kattığı dokunuşlardır. Büyük emeklerle evlat yetiştiren tüm annelerimizin ve yüreğinde anne sevgisini hisseden tüm kadınlarımızın Anneler Günü kutlu olsun. Daha güzel günlerde, dayanışma içinde yeniden bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutlamayı diliyoruz. Bugün bizlere destek veren değerli sanatçılarımıza da teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

