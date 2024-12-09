Muratpaşa'da Cami Avlusunda Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cami avlusunda bir kişi ölü bulundu.
Dutlubahçe Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ölen kişinin üç gündür cami avlusundaki banklarda kaldığı öğrenildi.
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