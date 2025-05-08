Muratpaşa'da Çiçek Desenleri Günleri Başladı - Son Dakika
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Muratpaşa'da Çiçek Desenleri Günleri Başladı

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Çiçek Desenleri Günleri', Ziya Gökalp Kent Parkı'nda başladı. Etkinlikte 11 liseden öğrenciler, 115 bin dal çiçekle desen oluşturma yarışmasına katılıyor. Kazanan desenler 9 Mayıs'ta açıklanacak.

08.05.2025 15:57  Güncelleme: 17:00
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği "Çiçek Desenleri Günleri", Ziya Gökalp Kent Parkı'nda başladı. 11 liseden öğrencilerin katıldığı etkinlikte, belediyenin üretim tesislerinde yetiştirilen 115 bin dal çiçek, gençlerin desenleri oluşturması için hazırlandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği "Çiçek Desenleri Günleri" başladı. Noto kenti iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlinliğe, 11 farklı liseden öğrenciler katıldı. Belediyenin üretim tesislerinde özel olarak yetiştirilen 115 bin dal çiçek, gençlerin desenlerini oluşturması için hazırlandı. Öğrenciler, yarışmanın ilk günü çalışmalarına ahşap zemin üzerine yerleştirilen desen krokilerine uygun çiçek seçimlerini yaparak başladı. Ardından çiçekleri, kesme ve ayıklama işlemlerinden geçiren yarışmacılar, desen sınırlarını toprakla belirginleştirerek çiçekleri sabitledi. Hazırlanan zemin üzerine, her ekip kendi desenine uygun renklerde çiçeklerle desenlerini işledi.

"Rakip takımlara şans diliyorum ama bizim ihtiyacımız yok"

Adem Tolunay Lisesi'nden Buse Türkoğlu, Noto'dan gelen ustalarla yapılan atölye çalışmasının yarışmaya büyük katkı sağladığını belirterek, "İddialıyız. Eserimizin üzerindeyiz" dedi. Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsünü temsilen yarışmaya katılan Zeynep Raşid ise Antalya'yı simgeleyen bir desen hazırladıklarını söyleyerek, "Rakip takımlara şans diliyorum ama bizim ihtiyacımız yok" diye konuştu.

"Yarışmayı kazanmak konusunda da oldukça iddialıyız"

Dr. İlhami Tankut Lisesi'nden İrem Eski de " Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu ilke ortak olmak bizim için çok gurur verici. Takımımla var gücümüzle çalışıyoruz. Yarışmayı kazanmak konusunda da oldukça iddialıyız. Buradaki atmosfer çok güzel. Herkes sanatın bir dalıyla uğraşıyor. Herkes sanatla iç içe. Muratpaşa Belediyesi'ne bütün kültürlere kucak açtığı ve bütün kültürleri önümüze serdiği, bize yeni kapılar açtığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

9 Mayıs'ta açıklanacak

Etkinliğe; Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, Final Akademi, Özel Akant Anadolu Lisesi, Özel İstek Lara Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü, Özel Renk Okulları ve TED Antalya Koleji Özel Lisesi katılıyor. Kazanan desenler, 9 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da açıklanacak.

Kaynak: ANKA

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