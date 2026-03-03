Muratpaşa'da 'Durmadan, Hatırlamaya Koşmak' Sergisi

Muratpaşa Belediyesi, "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" sergisine ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 6 Mart Cuma günü saat 16.00'da açılacak sergi, hafızanın kırılgan ve dönüşken doğasını farklı sanat disiplinleri aracılığıyla keşfetmeyi hedef alıyor.

Küratörlüğünü Şebnem Bahar'ın üstlendiği sergide, Kardelen Semerci, Gülden Ataman ve Ayşegül Yapar başta olmak üzere sanatçılar da yer alacak.

Sergi, 6 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.