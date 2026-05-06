Muratpaşa'da Hıdırellez Dilekleri Denizle Buluştu

06.05.2026 11:29
Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlar, dileklerini denizle buluşturdu. Katılımcılar, sabah erken saatlerde Kaleiçi Yat Limanı'nda bir araya gelerek teknelere bindi ve dileklerini Akdeniz'e bıraktı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Hıdırellez geleneği bu yıl da devam etti. Etkinlik için sabahın erken saatlerinde Kaleiçi Yat Limanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, dileklerini denize bırakmak üzere teknelere bindi. Gece gül ağacının altına bırakılan dilekler sabah yeniden alınarak Akdeniz'e taşındı. Saat 05.30'da limandan ayrılan teknelerle denize açılan katılımcılara çay ve simit ikram edildi.

Etkinliğe ilk kez katılan Zeliha Oruç, Hıdırellez'in çocukluklarından bu yana yaşattıkları önemli bir gelenek olduğunu belirterek, "Hıdırellez; gülün dibine dileklerimizi dilediğimiz, para koyduğumuz, çeşitli ritüelleri olan ve insanları bir arada tutan bir etkinlik" dedi.

Etkinliği oldukça başarılı bulduğunu ifade eden Oruç, "Muratpaşa Belediyesi'ni bu anlamda takdir ediyorum. Çok beğendiğim bir etkinlik oldu. Dileklerimi tuttum, heyecanlıyım, umarım gerçekleşir" diye konuştu. Oruç, tüm ülke ve dünya için sağlık, huzur ve barış dilediğini de sözlerine ekledi.

Etkinliğe her yıl düzenli olarak katıldığını belirten Hülya Usta ise Hıdırellez coşkusunun kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Usta, "Her yıl Hıdırellez günü şafakta toplanmaya başlıyoruz. Bu atmosferi hep birlikte hissetmek istiyoruz. Denize açılıp dileklerimizi engin sulara bırakmak, hep birlikte paylaşmak bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Antalya ile özdeşleştiğini dile getiren Usta, "Bu etkinlik Antalya'ya çok yakışıyor. Artık bizim için bir ritüel haline geldi. Kendimize ait gibi hissediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

