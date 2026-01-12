Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa'da İçme Suyu Altyapısını Güçlendiriyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün, Muratpaşa ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Toplam maliyeti 480 milyon Türk lirası olan proje kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık arıza yapan içme suyu hatları yenileniyor.

ASAT Genel Müdürlüğü, Muratpaşa'nın 55 mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu altyapısı olmayan bölgeler ile altyapısı ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda kapsamlı yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışma; Varlık, Altındağ, Deniz ve Bahçelievler mahallelerini kapsıyor. Proje kapsamında dört mahallede 28 kilometre ana hat ve 39 kilometre abone şube yolu olmak üzere toplam 67 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor

Muratpaşa ilçesinde yürütülen içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 9,5 kilometre anahat ve 2,5 kilometre abone şube yolu olmak üzere toplam 12 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. İmalatı tamamlanan cadde ve sokaklarda eş zamanlı olarak asfalt ve parke düzenleme çalışmalarına geçilirken, bu kapsamda yaklaşık 5 bin 500 metre yama asfalt imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca sistemin daha sağlıklı ve verimli işletilmesi amacıyla 400 adet ana sayaç uygulaması da ekipler tarafından tamamlandı.

Akıllı su yönetimiyle kayıp-kaçaklar azalacak

ASAT, sahadaki imalat çalışmalarına ek olarak, altyapının uzaktan takibini de sağlayacak. Halihazırda en modern teknolojik donanıma sahip SCADA sistemi kullanan kurum, yeni yapılacak hatları da bu akıllı içmesuyu yönetim sistemine entegre edecek. Bu sayede hem kayıp-kaçak oranları düşürülecek hem de sistemin performansı anlık olarak izlenebilecek.

Yangın güvenliği için 24 adet hidrant montajı

Yapım işi kapsamında olası acil durumlarda kullanılmak üzere farklı noktalara 24 adet yangın hidrantı monte edilecek. Böylece bölgedeki yangın güvenliği de artırılmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşanan basınç dalgalanmaları ve noktasal arızalar ortadan kaldırılacak. Böylece Muratpaşa ilçesindeki mahallelerde kesintisiz, sağlıklı ve güvenli içme suyu temini sağlanmış olacak.