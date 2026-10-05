Muratpaşa'da kahraman fareler enkaz testinde kazazedeyi buldu - Son Dakika
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Muratpaşa'da kahraman fareler enkaz testinde kazazedeyi buldu

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Muratpaşa\'da kahraman fareler enkaz testinde kazazedeyi buldu
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kahraman Fareler Projesi kapsamında enkaz düzeneğindeki uygulamayı inceledi. Testte eğitimli fare, gönüllü kazazedeyi tespit ederek üzerindeki sistemle ekibe sinyal gönderdi; GPS ile konumu izlendi.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirilen "Kahraman Fareler Projesi" kapsamında sürdürülen eğitim ve uygulama çalışmalarını inceledi. Uysal, oluşturulan enkaz düzeneğinde gerçekleştirilen uygulamayı takip ederek proje ekibinden çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Başkan Uysal, "Kahraman Fareler Projesi" kapsamında sürdürülen uygulama çalışmalarını inceledi.

Muratpaşa Belediyesi, GEA Arama Kurtarma Derneği, Belçika merkezli APOPO ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde yürütülen projede, insan kokusunu ayırt edebilen Afrika keseli sıçanlarının arama kurtarma çalışmalarında kullanılması hedefleniyor. Sırtlarına yerleştirilen GPS ve kamera sistemleriyle takip edilen fareler, ulaşılması güç alanlarda kazazedelerin yerini tespit etmek üzere eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışma alanında oluşturulan enkaz düzeneğinde gerçekleştirilen testte, gönüllü bir kazazedenin enkaz altında bulunduğu senaryo uygulandı. Eğitimli kahraman fare, enkaz içerisinde ilerleyerek kazazedeyi tespit etti ve üzerindeki sistem aracılığıyla ekibe sinyal gönderdi. GPS sistemi sayesinde farenin enkaz içerisindeki konumu da takip edildi.

"TESTLERDEN BAŞARILI SONUÇLAR ALIYORUZ"

Uysal, projenin GEA Arama Kurtarma Derneği ve Belçika'daki partner kuruluş APOPO ile birlikte sürdürüldüğünü belirterek, farelerin bugüne kadar gerçekleştirilen testlerden başarıyla geçtiğini söyledi. Çalışmalarda ikinci ve daha ileri bir aşamaya geçildiğini aktaran Uysal, "İnşallah hiç deprem yaşamayız, inşallah hiç enkazla karşılaşmayız. Ancak böyle bir durum yaşandığında, farelerimiz her defasında yapılan testlerde kazazedeyi buluyor. Görüntüsünü ve yerini belirliyor, kazazedenin kurtarılması için azami performansı gösteriyorlar. Şu anda çalışmalarımızda ikinci ve daha üst bir seviyeye gelmiş durumdayız. Bunun da şartlarını hocalarımızla birlikte hazırlıyoruz. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

EĞİTİMLERDE AŞAMA KAYDEDİLDİ

Kahraman Fareler Proje Lideri Dr. Danielle Giangrasso ise farelerin GEA Arama Kurtarma Derneği ile birlikte oluşturulan simülasyon alanlarında eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi. Farelerin güvenli şekilde enkaz alanında hareket etmeyi, kazazedeyi bulmayı ve görevlerini tamamladıktan sonra üs noktasına geri dönmeyi öğrendiklerini belirten Giangrasso, çalışmaların başarılı şekilde ilerlediğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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