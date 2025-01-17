Muratpaşa\'da Karneni Getir, Kitabını Al

Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kitabevi, öğrencileri sevindirmek adına "Karneni Getir, Kitabını Götür" kampanyası yaptı.

Kampanya ile karnesini getiren her öğrenci istediği kitabı ücretsiz alabilecek.

Kitabevi yöneticisi Reşat Keleş, yaptığı açıklamada, geçen sene 6 bin kitap hediye ettiklerini söyledi.

Amaçlarının öğrencilere yardım etmek olduğunu belirten Keleş, "Öğrencinin takdir ya da teşekkür alması hiç fark etmiyor. Karnesiyle gelen herkese biz burada kitap hediye ediyoruz. Okul öncesi kitaplardan üniversite hazırlık kitaplarına kadar istediği tercihi yapabiliyor. Bizim için önemli olan kitaplara ulaşamayan çocuklara yardım etmek." dedi.

Kampanyanın 26 Ocak'a kadar devam edeceğini aktaran Keleş, kullanılmayan kitaplar karşılığında da yeni kitap verdiklerini kaydetti.