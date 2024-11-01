Muratpaşa'da Sabah Sporuna Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratpaşa'da Sabah Sporuna Yoğun İlgi

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' kapsamında düzenlediği sabah sporuna katılım her geçen gün artıyor. 100'ü aşkın kadının katıldığı etkinlikler, katılımcılara hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı sunuyor.

01.11.2024 12:20  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin "Sağlıklı Muratpaşa Hareketi" kapsamında yetişkinlere yönelik düzenlediği sabah sporuyla, kent sakinleri güne zinde başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin her çocuğun istediği spor dalında temel eğitim almasını ve yetişkinlerin sporu günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmesini hedefleyen "sporda toplumcu yaklaşım modeli" çerçevesinde düzenlediği sabah sporu etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar, güne zinde başlarken, aynı zamanda sosyaleşme imkanı da buluyor.

Muratpaşa Belediyesi Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sabah sporuna, 100'ü aşkın kadın katıldı.

Katılımcılardan Aylin Coşkun, çalıştığını ancak iş dışında spora vakit ayırmak istediğini, bu nedenle belediyenin düzenlediği etkinliklere mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını söyledi. Haftada 3 gün yapılan spor programında bacak, kol ve karın gibi farklı kas gruplarının çalıştırıldığını belirten Coşkun, profesyonel bir sporcu olduğunu ve toplulukla çalışmanın kendisine daha çok keyif ve verim sağladığını dile getirerek, Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal'a teşekkür etti.

Katılımcılardan emekli Meral Işık ise belediye aktivitelerine katılmak istediğini fakat iş hayatında zaman bulamadığını belirtti. Emekli olduktan sonra kendini spora adadığını ifade eden Işık, emekliliğe adaptasyon sürecinde spor etkinliklerinin kendisine büyük katkı sağladığını söyleyerek teşekkürlerini iletti.

Belediye'nin düzenlediği 1 saatlik sabah sporu her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 9.00'da başlıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Muratpaşa, Güncel, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Sabah Sporuna Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
09:53 Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:29:44. #1.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da Sabah Sporuna Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.