Muratpaşa'da Sabah Sporuna Yoğun İlgi

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin "Sağlıklı Muratpaşa Hareketi" kapsamında yetişkinlere yönelik düzenlediği sabah sporuyla, kent sakinleri güne zinde başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin her çocuğun istediği spor dalında temel eğitim almasını ve yetişkinlerin sporu günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmesini hedefleyen "sporda toplumcu yaklaşım modeli" çerçevesinde düzenlediği sabah sporu etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar, güne zinde başlarken, aynı zamanda sosyaleşme imkanı da buluyor.

Muratpaşa Belediyesi Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sabah sporuna, 100'ü aşkın kadın katıldı.

Katılımcılardan Aylin Coşkun, çalıştığını ancak iş dışında spora vakit ayırmak istediğini, bu nedenle belediyenin düzenlediği etkinliklere mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını söyledi. Haftada 3 gün yapılan spor programında bacak, kol ve karın gibi farklı kas gruplarının çalıştırıldığını belirten Coşkun, profesyonel bir sporcu olduğunu ve toplulukla çalışmanın kendisine daha çok keyif ve verim sağladığını dile getirerek, Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal'a teşekkür etti.

Katılımcılardan emekli Meral Işık ise belediye aktivitelerine katılmak istediğini fakat iş hayatında zaman bulamadığını belirtti. Emekli olduktan sonra kendini spora adadığını ifade eden Işık, emekliliğe adaptasyon sürecinde spor etkinliklerinin kendisine büyük katkı sağladığını söyleyerek teşekkürlerini iletti.

Belediye'nin düzenlediği 1 saatlik sabah sporu her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 9.00'da başlıyor.