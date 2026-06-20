Muratpaşa'da "Sessiz Kalan Evler" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Muratpaşa'da "Sessiz Kalan Evler" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Muratpaşa\'da "Sessiz Kalan Evler" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
20.06.2026 10:13  Güncelleme: 12:14
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Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sergi Salonu’nda ressam Fatoş Cehiz’in ‘Sessiz Kalan Evler’ adlı kişisel resim sergisi, Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından açıldı. Sergide eski yapıların ve zamanın izlerini taşıyan yağlı boya eserler yer alıyor.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Fikret Otyam Sergi Salonu'nda düzenlenen "Sessiz Kalan Evler" adlı kişisel resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sergi Salonu, ressam ve grafik-fotoğraf öğretmeni Fatoş Cehiz'in "Sessiz Kalan Evler" adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı. Renklerin, dokuların ve anıların izini süren eserlerden oluşan serginin açılışını Başkan Ümit Uysal gerçekleştirdi. Eski yapıların ve zamanın izlerini taşıyan mekanların hikayelerini yağlı boya eserlerine yansıtan Fatoş Cehiz, geçmişin izlerini estetik bakış açısıyla sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçının farklı kentlerde açtığı sergilerden seçilen çalışmaların da yer aldığı sergi, ilgi gördü.

FATOŞ CEHİZ'E TEŞEKKÜR

Kentlerin yalnızca fiziksel yapılarıyla değil, kültürel ve sanatsal birikimleriyle de anlam kazandığını dile getiren Başkan Uysal, "Şehri şehir yapan kavramlar vitrinler, ışıklı sokaklar değil; şehri şehir yapan oradaki estetik derinlik, oradaki insanların düşünce zenginliği, algı zenginliği ve bunu toplumla paylaşmalarıdır" dedi. Sanata katkılarından dolayı sanatçı Fatoş Cehiz'e teşekkür eden Uysal, kültür ve sanat üretiminin kent yaşamını zenginleştiren en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa'da 'Sessiz Kalan Evler' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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