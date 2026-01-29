Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Ermenek Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Ermenek Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu

29.01.2026 10:15  Güncelleme: 11:13
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek Mahallesi'nde yaşanan su baskınlarının ardından incelemelerde bulundu. Uysal, bölgedeki teknik sorunları tespit etmeyi ve kalıcı çözümler üretmeyi planladıklarını belirtti.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yoğun yağışların ardından su baskınlarının yaşandığı Ermenek Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Antalya'da etkili olan şiddetli yağışlar, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'nde cadde ve sokakları göle çevirdi ve su baskınlarına yol açtı. Mahalle sakinlerinin zor anlar yaşadığı bölgede, ihbarların ardından belediye ekipleri müdahalede bulundu.

Bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Uysal, ekiplerden bilgi aldı. Uysal, "Bu yoğun yağış, bazı teknik aksaklıklarla birleşince sel ve su baskınlarına neden oldu. Bu durum, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün Muratpaşa'nın bitki ihtiyacını karşılayan fidanlığında ve fidanlığa komşu site ve konutlarda etkili oldu" dedi.

Su baskınının nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü belirten Uysal, "Öncelikle bu bölgede aşırı su yığılmasına neden olan drenaj kaynaklı teknik sorunu tespit edeceğiz. ASAT ile koordinasyon içinde, önümüzdeki hafta net tespitlerimizi yaparak kalıcı çözümleri hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Uysal, "Hepimize geçmiş olsun. Allah tekrarını göstermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Çevre, Son Dakika

