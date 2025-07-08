Muratpaşa\'da Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Memurevleri Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında, iddiaya göre klima motorunun alev alması sonucu yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Apartman boşluğunu saran dumanlar nedeniyle dışarı çıkamayan diğer dairelerdeki 7'si çocuk, 10 kişi ekiplerce maske takılarak aşağıya indirildi.

Dumandan etkilenen vatandaşlar kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yangın diğer dairelere sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.