Muratpaşa'da Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muratpaşa'da Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Muratpaşa\'da Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
08.07.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında 7'si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Memurevleri Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında, iddiaya göre klima motorunun alev alması sonucu yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Apartman boşluğunu saran dumanlar nedeniyle dışarı çıkamayan diğer dairelerdeki 7'si çocuk, 10 kişi ekiplerce maske takılarak aşağıya indirildi.

Dumandan etkilenen vatandaşlar kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yangın diğer dairelere sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Muratpaşa, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de motosiklet sürücüsüne saldırı Yolun ortasında böyle darp ettiler İzmir'de motosiklet sürücüsüne saldırı! Yolun ortasında böyle darp ettiler
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe’ye istiyorum Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, trafik kazası geçirdi: 1 yaralı CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, trafik kazası geçirdi: 1 yaralı
Manavgat Belediyesi’ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği Kameralara böyle yansıdı Erikli sahilinde köpekbalığı paniği! Kameralara böyle yansıdı
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı

17:20
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:09
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar Biri babasına biri evladına veda etti
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar! Biri babasına biri evladına veda etti
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
23:29
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
23:14
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler
İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler
23:05
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
22:23
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
22:19
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
22:13
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
21:55
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti
Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 17:58:26. #7.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.