Muş Alparslan Üniversitesi'nde 19 ilahiyat öğrencisine hafızlık sınıfı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muş Alparslan Üniversitesi'nde 19 ilahiyat öğrencisine hafızlık sınıfı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Alparslan Üniversitesi\'nde 19 ilahiyat öğrencisine hafızlık sınıfı açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 19 öğrenci için hafızlık sınıfı açıldı. Vali Avni Çakır, hafızlığın emek ve özveri gerektiren özel bir eğitim olduğunu belirterek öğrencilere iki yıl içinde tamamlama temennisinde bulundu.

Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 19 öğrenci için hafızlık sınıfı açıldı.

Sınıfın açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, hafızlığın emek ve özveri gerektiren özel bir eğitim olduğunu söyledi.

Hafızlığın Allah'ın insanlara bahşettiği özel bir yetenek olduğunu belirten Çakır, "Hafızlık çok özel bir mahiyet, çalışma ve emek istiyor. Bu nedenle hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah iki yıl içerisinde hepiniz hafızlığınızı tamamlarsınız ve gönlünüzdeki meslekleri başarıyla icra edersiniz." dedi.

Öğrencilerin hafızlık eğitiminin yanı sıra fen, sanat ve ilgi duydukları alanlarda da kendilerini geliştirmelerini isteyen Çakır, şunları kaydetti:

"Hafızlık eğitimini hayatıyla bütünleştiren ve İslam'ın güzelliklerini kişiliğinde taşıyan bireyler olmanızı istiyoruz. Önemli olan sadece okumak ve ezberlemek değil, okuduğumuzun ruhunu ve maneviyatını anlayarak hayatımıza nakşetmektir. İnşallah bu kardeşlerimiz hem gönüllerindeki mesleklerde başarılı olur hem de bulundukları ortamlarda güzel ahlaklarıyla örnek teşkil ederler."

İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yunus İşeri de geçen yıl hazırlık sınıfında eğitim gören ve bu yıl birinci sınıfa geçen öğrenciler için fakültede özel bir hafızlık sınıfı açtıklarını ifade etti.

Hafız olmak isteyen 19 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten İşeri, "Amacımız ilahiyat eğitimiyle kaliteli, sağlıklı ve sağlam hafızlık eğitimi vermek. Öğrencimiz ilahiyatı tamamlarken aynı zamanda hafızlığını da tamamlamış olacak. Diyanet'in yapacağı sınava girerek belgelerini de alacaklar." ifadelerini kullandı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Müftüsü Nurullah Koçhan ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İstinaf affetmedi Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı İstinaf affetmedi! Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
13:25
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:21:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Muş Alparslan Üniversitesi'nde 19 ilahiyat öğrencisine hafızlık sınıfı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android