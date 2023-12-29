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Muş Alparslan Üniversitesi'nde Artempati Çağdaş Sanat Uygulamaları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi'nde Artempati Çağdaş Sanat Uygulamaları Sergisi Açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Artempati Çağdaş Sanat Uygulamaları Sergisi'nde öğrencilerin eserleri sergilendi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, sanatın insanın varoluşuna olan etkisini vurgulayarak, üniversitenin kültür ve sanat merkezi olma hedefini dile getirdi. Sergiye katılanlar arasında kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Muş Alparslan Üniversitesi\'nde Artempati Çağdaş Sanat Uygulamaları Sergisi Açıldı
29.12.2023 - 15:29,
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Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Artempati Çağdaş Sanat Uygulamaları Sergisi" açıldı.

Üniversitenin El Sanatları Bölümünde düzenlenen sergide öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi.

Sergiyi gezen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, yaptığı konuşmada, sanat faaliyetinin insanın varoluşuna çok güçlü bir menfez açtığını söyledi.

Sanatı çok önemsediklerini ifade eden Alican, "Muş Alparslan Üniversitesi'nde göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman burayı kültür ve sanat merkezi haline getireceğimizi söyledik. Çünkü bilim ve teknoloji her zaman her yerde. Peşinden koştuğumuz, takip ettiğimiz bir kazanım. Muş'un, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ve yaşadığımız coğrafyanın hem tarihsel hem kültürel birikimini hem de otantik niteliklerini bir biçimde kalıcı hale getirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde gösterilere dönüştürmek için sanatsal faaliyetleri destekliyoruz."

Serginin küratörü Öğr. Gör. Abdulkadir Öznülüer, öğrencilerin 13 haftalık çalışması sonucu sergiyi açtıklarını belirtti.

23 öğrencinin eserlerini katılımcıların beğenisine sunduklarını ifade eden Öznülüer, şunları kaydetti:

"Sanatın kavramsal yönü ile toplumsal olaylara, savaşlara, çevre ve sağlık problemlerine, insan psikolojisinin gizemlerine ışık tutacak şekilde öğrencilerimiz çalışmalarını izleyicilerine ifade etmektedir. Konsept ve içerik bakımından bölgemizde benzerlerine sıkça rastladığımız fakat Muş'ta ilk kez düzenlenen çağdaş sanat uygulamaları sergisiyle sanatın en genç yönünü siz sanatseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını yaşamaktayız."

Sergiye, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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