Muş Alparslan Üniversitesi ve İŞKUR Gençlik Haftası\'nda \'3. Kariyer Günleri\' düzenledi

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Muş Alparslan Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğiyle Gençlik Haftası kapsamında "3. Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

Kampüs yerleşkesindeki 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İŞKUR ve üniversitenin tanıtım videosunun izlenmesinin ardından konuşan Muş Valisi Avni Çakır, tecrübelerini gençlerle paylaştı, tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilik yıllarından örnekler veren Çakır, şöyle konuştu:

"Değerli gençler, biz de 30 yıl önce sizler gibi arkalarda oturuyorduk. O anda büyüklerimizin tavsiyelerine dikkat ettik. Çalıştık, çabaladık. İlkokulda 23 Nisan'da şiir okudum. Kaymakam ödül verdi. Hayatımda ilk defa bir ödül almıştım ve çok etkilenmiştim. Ben de kaymakam olamaya karar verdim. Aileme okuyacağım ve kaymakam olacağım dedim. İnşallah sizler de bu şekilde azimli olacaksınız. Çalışıp emeğinizin karşılığını alın. Kütüphanelerde çok daha fazla arkadaş edinin. İnşallah herkes gönlündeki mesleğini yapar. Bütün gençlere eğitim ve iş hayatında başarılar diliyorum."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da gençlerin seveceği bir işi yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Seçilen mesleklerin insanların bütün yaşantısını etkilediğini belirten Alican, "Seveceğiniz işin peşinden gidin. Acele etmeden, üzerinde iyice düşünerek ve net bir fikir edinerek seçimini yapmanız lazım. Öğrencilerime her zaman şunu söylüyorum. Sevmediğiniz bir bölümse 4. sınıfta olsanız bile bırakın gidin başka bir bölüm seçin. 4 yıl insan hayatı için çok uzun bir süre değil. Kendinize yeni bir yol çizebilirsiniz. Sevmediğiniz bir işi yaparsanız hayatınız mahvolur." diye konuştu.

İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan ise hayattaki başarının, mutluluğun en önemli unsurlarından birinin de insanların sevdiği işi yapması olduğunu vurguladı.

Firmaların, kuruluşların ihtiyaç duydukları alanda belli bir eğitim almış nitelikli çalışanlar istediğini belirten Taylan, şunları kaydetti:

Ne iş olsa yaparım mantığı artık günümüz dünyasında geçerliliğini kaybetti. Muhakkak herkesin belli bir asgari eğitim alması gerekiyor. İstihdam garantili kurs ve programlarla hem işletmelerimize hem de katılımcılarımıza önemli destekler sağlıyoruz. İl müdürlüğü olarak son 10 yılda Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün verdiği hedefleri yerine getirerek en başarılı iller arasında ilk sıralarda yer aldık. Aynı şevkle çalışmalarımız devam ediyor. İl müdürlüğümüz, 2023 yılı içinde 4 bin 116 kişinin istihdam edilmelerine, 1984 kişinin ise bir meslek öğrenmesine ve 5 bin 78 kişinin tecrübe kazanmasına katkı sağladı."

Konuşmaların ardından İşbaşı Eğitim Programı kapsamında İŞKUR ve özel sektör firma yetkilileri arasında protokol imzalandı.

Daha sonra Vali Çakır ve protokol üyeleri, fotoğraf sergisini ve açılan stantları gezdi.

Kariyer konuşmalarıyla devam eden etkinliğe, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Cihat Abukan, kurum amirleri, akademisyenler, firma yetkilileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.