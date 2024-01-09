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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Çalışan Gazetecileri Unutmadı - Son Dakika
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Çalışan Gazetecileri Unutmadı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Asya, belediye olarak basın mensuplarının yanında olduklarını belirterek, gazetecilerin önemli bir görev icra ettiğini vurguladı. Ayrıca, basının haber alma özgürlüğü ile güvenilirlik ve tarafsızlık arasında doğru orantı olduğunu ifade etti ve basın mensuplarına minnettar olduklarını dile getirdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Çalışan Gazetecileri Unutmadı
09.01.2024 - 15:41,
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, belediye olarak her zaman kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarının yanında olduklarını belirtti.

Basın mensuplarının önemli bir görev icra ettiğini kaydeden Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla demokrasinin temel unsurlarından biridir. Gazeteciler kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir."

Gazetecilerin işlerini yaparken birçok kez hayatlarını riske attıklarını belirten Asya, görevlerini basın etik kuralları çerçevesinde yapan basın mensuplarının, toplumun tüm kesimlerinin duygularına tercümanlık yaptıklarını kaydetti.

Basın mensuplarının hak ettikleri sosyal ve ekonomik haklara kavuşmalarını dileyen Asya, mesajında şunları aktardı:

"Gazeteciler, toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli aktörlerdir. Aynı zamanda haber alma özgürlüğünün teminatı olduklarını belirtmek isterim. Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile etkinliği her geçen gün artan basın kuruluşlarının kamuoyunun bilgi alma özgürlüğünün kullanılmasında önemli rol oynamaktadır. Şüphesiz toplumun haber alma özgürlüğü ile basının güvenilirliği ve tarafsızlığı doğru orantılı olmak durumundadır. Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru haberlerle toplumu aydınlatma görevi yapan gazeteciler, çok önemli ve bir o kadar da fedakarlık isteyen bir mesleği temsil etmektedir. Belediye olarak yaptığımız tüm faaliyetlerin kamuoyuna duyurulmasında emek veren basın mensuplarına minnettar olduğumuzu belirtmek isterim."

Kaynak: AA
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