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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ulaşım Hizmetleri ve İtfaiye Müdürlüklerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ulaşım Hizmetleri ve İtfaiye Müdürlüklerini Ziyaret Etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyenin Ulaşım Hizmetleri ve İtfaiye müdürlüklerini ziyaret ederek, personelle bir araya geldi. Asya, personelle sohbet edip taleplerini dinledi ve kurum olarak bir aile olduklarını vurguladı. Belediye ailesi olarak daha fazla hizmet yapmak için yeni bir yola çıktıklarını belirten Asya, belediye başkanı makamlığının hayatlarına konfor katmadığını ve bundan sonra da katmayacağını söyledi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ulaşım Hizmetleri ve İtfaiye Müdürlüklerini Ziyaret Etti
22.01.2024 - 16:01,
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyenin Ulaşım Hizmetleri ve İtfaiye müdürlüklerini ziyaret etti, personelle bir araya geldi.

Müdürlüklerdeki personelle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Asya, kurum olarak büyük bir aile olduklarını söyledi.

Bugüne kadar kurumda aile aidiyeti duygusuyla hareket ettiklerini belirten Asya, "Kurumumuzun hangi biriminde olursa olsun her bir personel bizim kıymetlimizdir. Öncelikle insan olması hasebiyle saygıya değerdir. Durumumuz ne olursa olsun birbirimizin yüzüne bakarak, karışılacağımız duygu ve anlayışla 10 yılımızı tamamladık. Biz belediye ailesi olarak inşallah bu şehre bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin daha fazlasını yapmak adına yeni bir yola çıktık. Asla belediye başkanı makamlığı hayatımıza bir konfor katsın düşüncesinde olmadık, bundan sonra da olmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ulaşım Hizmetleri ve İtfaiye Müdürlüklerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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