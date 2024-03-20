Muş Belediyesi, LGS Sınavı Öncesi Ücretsiz Deneme Sınavı Düzenledi - Son Dakika
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Muş Belediyesi, LGS Sınavı Öncesi Ücretsiz Deneme Sınavı Düzenledi

Muş Belediyesi, LGS Sınavı Öncesi Ücretsiz Deneme Sınavı Düzenledi

Muş Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi 8. sınıf öğrencilerine ücretsiz deneme sınavı düzenledi. Belediye Başkanı Feyat Asya, sınavı gerçekleştirilen okullardan birini ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi. Muş Belediyesi, eğitim alanında toplumun her kesimine destek olmaya devam ediyor.

20.03.2024 14:03
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Muş Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi ücretsiz deneme sınavı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LGS sınavı öncesi 8. sınıf öğrencilerine deneme sınavı desteği verildi.

Sınavın gerçekleştirildiği okullardan Milli Eğitim Vakfı Fatih Ortaokulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, ülke geneli eş zamanlı olarak düzenlen deneme sınavına giren öğrencilere başarı diledi.

Toplumun her kesimine dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Daha önce YKS sınavına hazırlanan genç kardeşlerimize yönelik bir deneme sınavı düzenleyerek eğitimlerine katkı sunmayı amaçladık. Bugün de şehir merkezindeki 2 bin 500 ortaokul öğrencimizin istifade edeceği bir sınav tertip ettik. Bu tür çalışmalarla geleceğimizin teminatı kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Geleceklerini şekillendirirken bir nebze de olsa katkı sunmak bizler için paha biçilmez bir mutluluktur. Umarım her bir kardeşimiz istediği ve hedeflediği yerleri kazanarak ailesine ülkesine faydalı bireyler olur."

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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