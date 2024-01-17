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Muş Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri, Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Astronot Alper Gezeravcı'nın Deneylerini Heyecanla Bekliyor - Son Dakika
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Muş Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri, Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Astronot Alper Gezeravcı'nın Deneylerini Heyecanla Bekliyor

Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneyler arasında yer alan 'Propolisin Antibakteriyel Etkisi' projesini heyecanla bekliyor. Öğrenciler, projelerinin uzayda test edilecek olmasının mutluluğunu yaşarken, fırlatma anını heyecanla bekliyor ve gururla bu misyonun bir parçası olmanın tadını çıkarıyor.

Muş Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri, Türkiye\'nin İlk Uzay Yolcusu Astronot Alper Gezeravcı\'nın Deneylerini Heyecanla Bekliyor
17.01.2024 - 12:30,
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı 13 deney arasında projeleri yer alan Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece gerçekleştirilecek fırlatma törenine odaklandı.

Muş Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören öğrenciler Zeynep Nehir Çamlıca, Dilşah İmran Avcı ve Baver Bedirhan Bingöl, öğretmenleri Birsen Geçer ile "Propolisin Antibakteriyel Etkisi" (PRANET) projesini hazırladı.

Propolisin mikro yer çekimi ortamında bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılmasına ilişkin proje, birçok aşamadan geçtikten sonra, Milli Uzay Programı kapsamında "ilk insanlı uzay misyonu" hedefini gerçekleştirecek Gezeravcı'nın 17 Ocak'ı 18'ine bağlayan gece saat 01.11'de başlayacağı uzay yolculuğunda yapacağı deneyler arasında yer aldı.

Yaklaşık 2 yıl emek verdikleri projenin uzayda yapılacak 13 deneyden biri olmasının mutluluğunu yaşayan öğrenciler, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nde son hazırlıklarını gerçekleştiren Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor.

Bilim Sanat Merkezi'nde bir araya gelerek tarihi ana şahitlik edecek öğrenciler, bu misyonun bir parçası olmanın gururunu yaşıyor.

Öğrencilerden 8. sınıf öğrencisi Dilşah İmran Avcı, AA muhabirine, uzayda test edilecek projeyi Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nde hazırladıklarını söyledi.

Projenin uzay yolculuğunun heyecan verici olduğunu belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Projemiz uzayda test edileceği için mutlu ve gururluyuz. Toplamda 13 proje kabul edildi. Bu proje çok önemli. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığının göndereceği ilk proje. Bunun için ayrıca heyecanlıyız. Fırlatma anını heyecanla bekliyoruz. Çok az süre kaldı."

Baver Bedirhan Bingöl ise arkadaşları ve öğretmeninin desteğiyle projeyi hazırladıklarını dile getirdi.

Büyük emek verdiklerini anlatan Bingöl, "Projemiz uzaya gideceği için çok mutluyuz. Fırlatma anını izleyeceğiz. Saatler kaldığı için heyecanlıyız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla 2 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorduk. Saatler sonra uzaya fırlatılacak. Bize destek olan Türkiye Uzay Ajansına, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve projenin koordinatör öğretmeni Birsen Geçer'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Zeynep Nehir Çamlıca da "Projemiz uzaya gidecek 13 proje arasında seçildi. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının ilk ve tek projesi. Fırlatmayı heyecanla bekliyoruz. Çok gururluyuz." dedi.

Kaynak: AA
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