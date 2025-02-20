Muş-Bingöl Yolunda Kar Nedeniyle Aksamalar

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Muş- Bingöl kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı

MUŞ - Muş-Bingöl kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte kara yolunun 45'inci kilometresinde bulunan Gedik rampasında yaklaşık 30 araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu araçlardaki vatandaşlar kurtarılırken, yol ise tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Muş- Erzurum kara yolunun 5'inci kilometresinde bir tırın kayarak yolu kapatması nedeniyle araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Tır sürücüsünün zincir takarak ilerlemesiyle birlikte yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ayrıca, Muş-Bingöl kara yolunda seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, araç ekiplerin çalışmasıyla güvenli bir bölgeye çekildi.

Kızılay ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara sıcak ikramlarda bulunarak destek sağladı. Ayrıca, yolda kalan bazı araçların hareket edebilmesi için de yardımcı oldu.

Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, Muş-Bingöl kara yolunda mahsur kalan vatandaşlara destek vermek için sabah saatlerinde bölgeye geldiklerini ifade etti. Yolda kalan vatandaşlara beslenme hizmeti sunduklarını söyleyen Akar, "Yolda kalan araçları arkadaşlarımızla iterek yollarına devam etmelerini sağladık. Burada kara saplanan tırın yoluna devam etmesi için ekiplerimizce destek olundu" dedi.