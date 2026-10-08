Muş Bulanık'ta Kaymakam Koşansu, esnafın talep ve sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Muş Bulanık'ta Kaymakam Koşansu, esnafın talep ve sorunlarını dinledi

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Muş Bulanık\'ta Kaymakam Koşansu, esnafın talep ve sorunlarını dinledi
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Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret ederek görüş, talep ve sorunları dinledi. Koşansu, sorunların imkanlar doğrultusunda takip edileceğini belirterek esnafa hayırlı ve bol kazanç diledi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti.

Koşansu, esnafla bir araya gelerek ilçe gündemine ilişkin görüş, talep ve sorunları dinledi.

İletilen sorunların imkanlar doğrultusunda takip edileceğini belirten Koşansu, esnafa hayırlı ve bol kazanç diledi.

Esnaf ziyaretlerinin, vatandaşların talep ve beklentilerini yerinde dinlemek amacıyla önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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