Muş Bulanık'ta Kaymakam Koşansu, ilkokul öğrencilerine kitap okumayı öğütledi - Son Dakika
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Muş Bulanık'ta Kaymakam Koşansu, ilkokul öğrencilerine kitap okumayı öğütledi

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Muş Bulanık\'ta Kaymakam Koşansu, ilkokul öğrencilerine kitap okumayı öğütledi
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Muş Bulanık'ta Türk Telekom İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret etti. Öğrenciler kaymakamlığın görev ve sorumluluklarını sordu; Koşansu çocuklara düzenli çalışmalarını, kitap okumalarını ve araştırmacı olmalarını tavsiye etti.

Muş'un Bulanık ilçesinde Türk Telekom İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret etti.

Öğretmenleriyle kaymakamlığa gelen öğrenciler, Koşansu ile bir süre sohbet etti.

Kaymakamlığın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi alan öğrenciler, merak ettikleri soruları Koşansu'ya yöneltti.

Öğrencilerin eğitim hayatlarına ilişkin talep ve düşüncelerini de dinleyen Koşansu, çocuklara düzenli çalışmalarını, kitap okumalarını ve araştırmacı olmalarını tavsiye etti.

Öğrencilerin gelecekte ülkeye faydalı bireyler olmalarını temenni eden Koşansu, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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