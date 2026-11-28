Muş Bulanık'taki yenidoğan bebek helikopterle Van'a sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre solunum yetmezliği nedeniyle Bulanık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yenidoğan bebeğin Van'a nakledilmesine karar verildi. Talep üzerine yönlendirilen ambulans helikopterle bebek, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Muş'un Bulanık ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören yenidoğan bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulanık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için Van'a nakledilmesine karar verildi.
Talep üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter kısa sürede ilçeye ulaştı. Yenidoğan bebek, helikopterle SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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