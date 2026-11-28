Muş'un Bulanık ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören yenidoğan bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulanık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için Van'a nakledilmesine karar verildi.

Talep üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter kısa sürede ilçeye ulaştı. Yenidoğan bebek, helikopterle SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.