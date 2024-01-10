Muş Gençlik Merkezi\'ndeki Projeyle Çocuklar Eğlenceli Vakit Geçiriyor

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında gençlik lideri ve gönüllü gençler, düzenledikleri etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Muş Gençlik Merkezi'ne getirilen Hasköy ilçesindeki Kur'an kursu öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, çocuklarla halat çekme, mendil kapmaca, matrak gibi oyunlar oynayarak güzel zaman geçirmelerini sağladı.

Gençlik Lideri Hadis Çiçek, gazetecilere, Hasköy'den gelen 4-6 yaş arasındaki çocukları gençlik merkezinde ağırladıklarını söyledi.

Çocuklara yaptıkları faaliyetleri ve açılan kursları tanıttıklarını anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Çocuklara kursları tek tek gezdirdik. Ayrıca kuaförlük kursunda kız çocukların saç bakımlarını yaptık. Gençlik merkezinin çok amaçlı spor salonunda da etkinlikler düzenledik. Burada yaptığımız etkinlik onları çok mutlu etti. Her meslek grubundan gönüllüler bulunuyor. Özellikle üniversite öğrencilerimiz çok. Herkes gönüllü olarak bu faaliyetlere katılıyor. Çok çeşitli etkinliklerin, faaliyetlerin içinde yer alıyoruz."

Kur'an kursu öğreticisi Remziye Güneş, "4-6 yaş öğrencileri bugün Gençlik Merkezi'ne getirdik. Çocuklar burada eğlenceli vakit geçirdi. Çocukların adına gönüllü gençlere teşekkür ediyorum." dedi.