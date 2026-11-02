Muş Hasköy'de hırsızlıktan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muş Hasköy'de hırsızlıktan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Muş'un Hasköy ilçesinde düzenlediği operasyonda hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Hasköy ilçesinde düzenlenen operasyonda "Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Hırsızlık3. SayfaJandarmaHasköyGüncelMuşSon Dakika

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