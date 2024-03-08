Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla köydeki kadınların gününü kutladı, karanfil dağıttı.
Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Kardeşler köyüne giden rütbeli kadın askerler, burada kadınlarla bir araya geldi.
Tandırda ekmek pişiren, ev işleriyle ilgilenen kadınlar da kendilerini unutmayan kadın komutanlara sıcak ekmek ikram etti.
Ekipler, Yangın beldesi girişinde yaptıkları yol uygulamasında da durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil dağıttı.
Kadınlardan Havva Türkmen, gazetecilere, ekmek pişirdiği sırada kadın komutanların yanına geldiğini söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla jandarmanın köye geldiğini belirten Türkmen,"Çok mutlu olduk. Beklemiyorduk, bize de sürpriz oldu. Bize çiçek verdiler. Köyümüze kadar geldikleri için teşekkür ederiz." dedi.
Kadın sürücü Betül Yeler ise "Bugün çok özel bir gün. Bugün tek değil, her gün kadınların günü. Faaliyeti çok güzel buldum. Çok farklıydı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.
Kadınlardan Nilay Bozkurt ise "Benim için güzel motivasyon oldu. Komutanların bizi düşünmesi çok güzel. Tüm kadınların gününü kutluyorum. Umarım daha güzel günler kadınları bekler." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Muş Jandarma Komutanlığı, Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
KADEM Düzce İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Düzce Üniversitesi Genç KADEM Topluluğu öğrencileri ile birlikte DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören kadın hastaları ziyaret etti. KADEM üyeleri, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadın hakları mücadelesinin önemine değindi ve Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını diğer gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti. Ayrıca, Özel, Eskişehir'de gerçekleştirilen etkinlikte partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı ve seçimlerde bir rekor beklediğini ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile iki işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Bugün bu protokoller kapsamında yeni bir proje başlattığımızın da müjdesini sizlerle paylaşmak isterim.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, düzenlediği etkinlikte kadınların her gününün önemli olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşları mutlu etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, eşiyle birlikte kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kadın istihdamına önem veren Hatipoğlu, kreş sorunu yaşayan kadınlar için 12 saat çalışacak kreşler açacaklarını ve kadın sığınma evlerini artıracaklarını söyledi.
AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, AK Parti'nin kadınlara yönelik düzenlemelerini ve Cumhurbaşkanı'nın kadının siyasetteki önemini vurguladı. Özvin, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Çanakkale'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çikolata ikramında bulundu. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve polis ekipleri, İskele Meydanı'nda kadın sürücülerin kullandığı araçları durdurarak kendilerine ve kız çocuklarına çikolata verdi, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Uygulama sırasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri de görevde olan kadın polislere sürpriz yaparak hem günlerini kutladı hem de çiçek takdim etti.
Eyüp Peygamber Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi. Filistin ve Türk bayrakları açan grup, İsrail'i kınayan sloganlar attı. Yardımeli Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Tosun, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yaptığı açıklamada, ramazan ayına girmek üzereyken 2 milyon Filistinlinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tosun, 'Kudüs davası, sadece bir avuç Gazzeli Müslüman'ın omzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır.' dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'nın 2 mahallesinde meydana gelen hortumdan dolayı üreticinin zarar gören seralarında hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Payallar ve Türkler mahallerinde yapılan inceleme sonucunda 49 üreticinin toplam 80 bin 600 metrekare sera alanında zarar gördüğü rapor edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?