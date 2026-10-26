Muş kayak takımı kış yarışları öncesi haftanın 5 günü tekerlekli kayakla çalışıyor - Son Dakika
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Muş kayak takımı kış yarışları öncesi haftanın 5 günü tekerlekli kayakla çalışıyor

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Muş kayak takımı kış yarışları öncesi haftanın 5 günü tekerlekli kayakla çalışıyor
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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayak takımı, kış yarışlarına Muş Alparslan Üniversitesi kampüsündeki asfalt yollarda haftanın 5 günü tekerlekli kayakla hazırlanıyor. Antrenör Berna Yılmaz, kış sezonunda emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyledi.

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kayak takımı, kış sezonunda düzenlenecek yarışmalara tekerlekli kayaklarıyla asfalt parkurlarda hazırlanıyor.

Kayak branşında elde ettikleri başarılarla dikkati çeken sporcular, antrenörleri eşliğinde Muş Alparslan Üniversitesi kampüs alanındaki asfalt yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın 5 günü antrenman için kampüse gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce yol katederek dayanıklılık, hız ve kondisyonlarını artırmaya çalışıyor.

Kışın yapılacak yarışmalara hazırlanan kayakçılar, katılacakları organizasyonlarda yeni başarılara imza atmak istiyor.

Kışa hazırlık

Kayak antrenörü Berna Yılmaz, AA muhabirine, yaz boyunca sporcuların yoğun bir antrenman dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kış sezonuna en iyi şekilde hazırlanarak sporcuların dayanıklılık ve kondisyonlarını geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Şimdi emeklerimizin karşılığını kış sezonunda almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 15 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Yaklaşık 3 yıldır antrenörlük yapıyorum. 15 sporcum var. Türkiye şampiyonu, Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden sporcularım da bulunuyor. Bu yıl hedefimiz daha iyi dereceler almak." dedi.

Yazın sıcakta kışın soğukta

Vali Adil Yazar Ortaokulu yedinci sınıf öğrencisi Yusuf İslam Subaşı da 2 yıldır kayaklı koşu yaptığını dile getirdi.

Kışın soğukta, yazın da kavurucu sıcakta antrenmanlarını aksatmadığını ifade eden Subaşı, "Bu yıl Türkiye dördüncüsü oldum ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusuyum. Muş'umuzu gururlandırmak istiyorum. İnşallah daha fazla antrenman yaparak Türkiye birincisi olmayı hedefliyorum." dedi.

Kentte iki yıldır kayak takımında yer alan 13 yaşındaki Zümra Serra Kaçmen ise "Geçen yıl biatlon milli takım elemesinde Türkiye ikincisi oldum. Kışın yapılacak yarışlar için antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Burada güç depoluyoruz. Tekerlekli kayakla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ikincisi olan Hamza Işık da bu yıl birinciliği hedeflediğini ve bunun için sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurguladı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da müdürlük olarak sporun tabana yayılması, gençlerin farklı spor branşlarına yönlendirilmesi ve yetenekli sporcuların keşfedilerek Türk sporuna kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
Berna YılmazGençlikGüncelSporMuşSon Dakika

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