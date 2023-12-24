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Muş-Kulp kara yolunda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Muş-Kulp kara yolunda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

Muş-Kulp kara yolunun Şenyayla bölgesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 18 araçtaki yaklaşık 60 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar, tipi ve fırtına nedeniyle kara yolunda trafik kapatıldı.

Muş-Kulp kara yolunda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
24.12.2023 - 21:23,  Güncelleme: 21:52
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Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kalan 18 araç, 5 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı.

Muş-Kulp karayolunun 40. kilometresinde araçlar, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 18 araç ve araçlarda bulunan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Kulp karayolu trafiğe kapatıldı. - MUŞ

Kaynak: AA
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