Muş-Kulp Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

22.04.2026 17:30
Muş ile Kulp arasındaki yol, yağışlar nedeniyle heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Çalışmalar devam ediyor.

Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasındaki kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle kara yolunun 40. kilometresinde heyelan oluştu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekibi, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

Yolda bekleyen tır sürücüsü Yunus Sönmez, yoğun yağışlardan dolayı sel ve toprak kaymalarının yaşandığını söyledi.

Muş-Kulp kara yolunun heyelan nedeniyle kapandığını belirten Sönmez, "Karayolları ekipleri hemen geldi, çalışmaya başladı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa sürede bitirirler ve biz de yolumuza devam ederiz." dedi.

Sürücülerden Medeni Yıldız ise "Yolda heyelan meydana gelmiş. Karayolları ekibi geldi, şu anda bozulan yolu onarmaya çalışıyor. Biz de onları bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Bursaspor taraftarı çıldırdı 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler Bursaspor taraftarı çıldırdı! 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:19
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:12
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
