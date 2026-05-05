Muş Ovası'nda Endemik Laleler Ziyaretçileri Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş Ovası'nda Endemik Laleler Ziyaretçileri Ağırlıyor

Muş Ovası\'nda Endemik Laleler Ziyaretçileri Ağırlıyor
05.05.2026 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 2015'te tescillenen endemik Muş laleleri, ziyaretçilere doğal güzellikler sunuyor.

Muş'ta doğal yetişen endemik türlerden Muş laleleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2015'te "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü.

Havanın ısınmasıyla çiçek açan lalelerle bezenen ova, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen 60 akademisyen, Muş Ovası'nı gezerek koruma altındaki laleleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

Muş'a gelen Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Baki, kentin doğal güzelliklerini daha yakından görme imkanı bulduklarını söyledi.

Muş'un güzelliklerini hep merak ettiklerini belirten Baki, "Endemik lale tarlası gerçekten çok etkileyici. Bu lalelerin tamamen doğal ortamda yetişmesi oldukça şaşırtıcı ve değerli bir durum. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Muş'un güzelliklerini keşfettikçe ülkemiz adına da mutluluk duyuyoruz." dedi.

Tuğba Öztürk de bölgede yetişen endemik laleleri görmenin kendilerini cezbettiğini dile getirerek, "Doğal ortamda böylesine özel bitkilerin varlığını görmek gerçekten etkileyici. Muş'a geldiğimizde temiz ve ferah bir hava aldığımızı da hissettik. Bizim için gayet güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Ovası'nda Endemik Laleler Ziyaretçileri Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran’dan BAE’ye Saldırı İddialarına Yanıt
İran'dan BAE'ye Saldırı İddialarına Yanıt
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:57:36. #7.12#
SON DAKİKA: Muş Ovası'nda Endemik Laleler Ziyaretçileri Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.