Muş Ovası'nda Karpuz Fideleri Toprakla Buluştu

?Bölgenin önemli karpuz üretim merkezlerinden Muş Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluşturuldu.

Muş'ta havanın ısınmasıyla ovadaki tarlalarda meyve ve sebze üretim mesaisi başladı.

Ekim alanlarını hazırlayan karpuz üreticileri, serada yetiştirdikleri fideleri dikti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine Muş Ovası'nın tarımsal faaliyet açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Verimli ve sulanabilir topraklarda tarımın rahatlıkla yapılabildiğini belirten Gönç, şunları kaydetti:

"357 bin hektarlık tarıma elveriş alanımızın 313 bin hektarlık kısmında tarla tarımı, 7 bin hektarlık alanda sebzecilik, 2 bin hektarlık alanda ise meyvecilik faaliyeti yürütülmekte. Ağırlıklı olarak karpuz üretiyoruz. Bunun yanında domates, kavun, salatalık ve lahana üretimi de var. Karpuz, ilimizde önemli bir yer tutuyor. 2024'te yaklaşık 3 bin hektarlık alanda 200 bin tonluk üretim gerçekleşti. Üretim açısından bölgemizde ilk sırada yer almaktayız."

Karpuz üreticisi Sedat Demir ise "Muş'ta yetişen karpuz doğaldır, tarlaları verimlidir. Hava, akşamları serin, gündüzleri sıcak olduğu için kolay kolay hastalık tutmaz. Muş Ovası'nın her yerinde su var. Damlama sistemi kurduk. Dönümden 7,8 ton verim alıyoruz." dedi.