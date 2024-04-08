Muş Ovası oğlak ve kuzuların sesiyle şenlendi
MUŞ - Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden biri olan Muş'ta, ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeşeren meralar koyun ve kuzuların sesleriyle şenlendi.
Bir milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye'nin önemli hayvancılık kentlerinden biri olan Muş'ta karların erimesi ile yeşeren ova; keçi, koyun, kuzu ve oğlaklarla şenlendi. Kışın çetin geçtiği ve yılın büyük bir bölümünde soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Muş'ta ilkbaharın gelmesi ve meralardaki karların erimesiyle otlar büyümeye başladı.
Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde besicilik yapan Hüseyin Gül, hayvanlarını meralarda otlattıkları için ot ve samandan tasarruf ettiğini belirterek, "Çiftçilikle uğraşıyorum, besicilik yapıyorum. Hayvancılık dededen babadan kalma mesleğimiz olduğu için çok seviyoruz. Yaklaşık 5 aydır hayvanlarımızı sürekli içeride ot, yem, yonca ile besledik. Yani uzun bir süreç içerisinde biz bu hayvanlarımıza bakıyoruz. Masrafı biraz yüklü oluyor. Ama mecburi üretmek zorundayız. Köyde geçim kaynağımız hayvancılıktır. Üreticiyiz. Hayvancılığı seviyoruz. Günlük bu hayvanın masrafını düşünürsek bugünden sonra direkt meradan, faydalanıyoruz. Yani bu hayvanın maliyetini hesapladığımız zaman şimdi sıfır maliyete düşüyor. Çok karlı bir şey olur bizim açımızdan. Şimdi hayvanlarımızı ot çıktığı için direkt otlatıyoruz" dedi.
İlkbaharla birlikte canlanan ovaların koyun ve kuzuların sesiyle dolup taştığını söyleyen Gül, "Baharın gelmesiyle birlikte Muş Ovası koyun ve kuzuların sesiyle şenlendi. Herkes hayvanını ovaya çıkardığı için büyük bir zevkle otlatıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir sevinç kaynağı. Besicilik dededen babadan kalma meslektir. Onlardan sonra ben bu mesleği sürdürüyorum. Yaklaşık 25 yıldır hayvancılık sektöründe çalışıyorum. Sürekli üretiyoruz. Sürekli koyun otlatıyoruz. Geçim kaynağımızı büyük ölçüde besicilik yaparak sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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