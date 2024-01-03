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Muş Sağlık Müdürü: Hedefimiz herkesin sağlıklı bir hizmet alması - Son Dakika
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Muş Sağlık Müdürü: Hedefimiz herkesin sağlıklı bir hizmet alması

Muş Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kabak, geçen yıl kentte yürütülen sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Kabak, sağlık alanında en iyi hizmeti vermeyi hedeflediklerini belirterek, çevre illere yapılan hasta sevkini en düşük seviyeye indirmeye çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, Muş Devlet Hastanesi'ne önemli doktor atamaları yapıldığını ve 2024'te bakanlık desteğiyle çok sayıda ambulans kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Kabak, sağlıkta ulaşılabilirlik oranını yükseltmek için çalıştıklarını ve Muş'ta tedavi olmanın en büyük istekleri olduğunu vurguladı.

Muş Sağlık Müdürü: Hedefimiz herkesin sağlıklı bir hizmet alması
03.01.2024 - 19:05,  Güncelleme: 19:06
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Muş Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kabak, geçen yıl kentte yürütülen sağlık hizmetlerini değerlendirdi.

Kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Kabak, sağlık alanında en iyi hizmeti vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Çevre illere yapılan hasta sevkini en düşük seviyeye indirmeye gayret ettiklerini ifade eden Kabak, şöyle konuştu:

"Sağlık alanındaki tüm birimleri iyileştirmeye yönelik adımlar attık. Sağlık alanındaki tüm kurumları inceledik. Sağlık Bakanlığı'mızın desteğiyle Muş Devlet Hastanesi'ne önemli doktor atamaları yapıldı. 2024'te Muş'a bakanlık desteğiyle çok sayıda ambulans kazandırmak istiyoruz. 500 yataklı Muş Devlet Hastanesi ek binasın yapımı için ilgililerle görüştük ve 2025 yılında bitirilmesi noktasında hedef koyduk. Sağlıkta hedef ve iş bitmez. Amacımız herkesin sağlıklı bir hizmet almasıdır."

Sağlıkta ulaşılabilirlik oranını yükseltmek istediklerini dile getiren Kabak, şunları kaydetti:

"Bir hastayı il dışına sevk ettiğinizde o ailenin tamamı il dışına gidiyor. Bir kişiyi değil tüm aileyi sevk etmiş oluyorsunuz. Böylelikle halkımız çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Halkımızın il dışında değil de Muş'ta tedavi olması, en büyük isteğimdir. Muş Devlet Hastanesi'nde bütün imkanlarımızı en üst seviyede zorlamak istiyoruz."

Kaynak: AA
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