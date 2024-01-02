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Muş'ta 1 metreyi aşan kar kalınlığında keçi sürüsü köye getirildi - Son Dakika
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Muş'ta 1 metreyi aşan kar kalınlığında keçi sürüsü köye getirildi

Muş'un Yukarıyongalı köyünde otlatılan keçi sürüsü, yaz mevsiminde Omurlar mezrasına götürülmüştü. Mezrada yem bitince sürü, 4 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından köye geri getirildi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede keçilere yem verildi.

02.01.2024 - 10:45,
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MUŞ'ta kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede keçi sürüsü, 4 saat süren yolculuğun ardından 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyüne getirildi.

Muş'a 50 kilometre uzaklıkta, 1800 rakımda kurulu Yukarıyongalı köyünde otlatılan keçi sürüsü, yaz başında Omurlar mezrasına getirildi. 6 ay sonra mezrada yem bitince sürünün yeniden köye getirilmesine karar verildi. Bunun üzerine sürü sahibi Eyüp Omar ile çobanlar, köpek eşliğinde yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede 4 saatlik yolculuk sonrası sürü, Yukarıyongalı köyüne getirildi. 6 kilometrelik yolculuğun ardından keçilere yem verildi.

Eyüp Omar, Hayvanlarımızı Omurlar mezrasında besliyorduk ve bugün itibarıyla köye getirdik. Mezradan köyümüze olan mesafe 6 kilometredir. Baya bir zorluk çektik; yolda sis ve kar vardı. Çok şükür, 4 saatlik yolculuk sonrasında sağ salim köyümüze geldik. Çile çektik, zorluklar ile 4 saatte köye geldik dedi.

Muş\'ta 1 metreyi aşan kar kalınlığında keçi sürüsü köye getirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muş'ta 1 metreyi aşan kar kalınlığında keçi sürüsü köye getirildi - Son Dakika
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