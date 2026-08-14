Muş'ta 1. Uluslararası Dama Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Muş'ta 1. Uluslararası Dama Turnuvası Başladı

Muş\'ta 1. Uluslararası Dama Turnuvası Başladı
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Hasköy'de 120 sporcunun katılımıyla 1. Uluslararası Dama Turnuvası düzenleniyor, üç gün sürecek.

Muş'un Hasköy ilçesinde 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen "1. Uluslararası Dama Turnuvası" başladı.

Hasköy Kaymakamlığı öncülüğünde Türk Daması Federasyonu ve Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Hasköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Kuveyt, İran, Irak ve Türkiye'nin farklı illerinden 120 sporcu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, katılımcıların turnuva boyunca güzel anılar biriktirerek yeni dostluklar kuracağına inandığını söyledi.

Damanın Hasköy'de uzun yıllardır ilgiyle oynanan ve kuşaktan kuşağa aktarılan köklü bir gelenek olduğunu ifade eden Güney, turnuvanın ilçenin tanıtımına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Güney, "Farklı şehirlerden ve ülkelerden ilçemize gelen kıymetli dama sporcularını Hasköy'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Daması Federasyonu Başkan Yardımcısı Mahmut Özdemir de turnuvaya 120 sporcunun kayıt yaptırdığını ifade ederek organizasyonun Muş'ta ilk kez düzenlendiğini belirtti.

Federasyon olarak yaklaşık 25 yıldır Bursa'da turnuvalar düzenlediklerini anlatan Özdemir, son yıllarda İzmir, Aydın ve Bingöl'ün yanı sıra bu yıl Muş'ta da organizasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özdemir, amaçlarının Türk damasını Anadolu'nun farklı şehirlerinde tanıtarak daha geniş kitlelere sevdirmek ve geleneksel oyunu yaşatmak olduğunu ifade etti.

Üç gün sürecek turnuvada sporcular 9 tur üzerinden gerçekleştirilecek müsabakalarda dereceye girebilmek ve şampiyonluk için mücadele edecek.

Turnuva, 16 Ağustos'ta yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta 1. Uluslararası Dama Turnuvası Başladı - Son Dakika

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