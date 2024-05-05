Muş'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Muş\'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Muş'ta 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla gerçekleştirilen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na yaklaşık 200 gönüllü katıldı. Etkinlik, sağlıklı yaşamı destekleme ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturma amacıyla düzenlendi.

05.05.2024 19:27
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Muş'ta "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 11. Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Lale Vadisi Park'ta bir araya gelen yaklaşık 200 gönüllü, Muş Alparslan Üniversitesi'ne kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Cihat Abukan, bisikletseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen turun, sağlıklı yaşamı destekleme ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmada önemli olduğunu söyledi.

Abukan, "Yeşilay'ımız 81 ilde eş zamanlı 11. bisiklet turunu gerçekleştirdi. İlimizde de yaklaşık 200 bisikletsever katıldı. Yeşilay'ın amacı bağımlılıkla mücadeledir. Biz de bunu destekliyoruz. İnsanları bağımlılıktan kurtararak gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Yeşilay Derneği Muş Şube Başkanı Zülfü Gümüştekin ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na Muş'taki bisiklet tutkunlarının ilgi gösterdiğini aktardı.

Kaynak: AA

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