Muş\'ta 150 Çiftçiye 100 Ton Korunga Tohumu Dağıtıldı

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında 150 çiftçiye 100 ton korunga tohumu dağıtıldı.
Muş Şeker Üretim Fabrikası bahçesinde düzenlenen programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğini söyledi.
Muş'un tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu belirten Çakır, "Şu an içinde bulunduğumuz Şeker Fabrikası bunun en büyük göstergelerinden biri. Geçen sezon 480 bin ton pancar alımı gerçekleştirildi. İnşallah bu yıl bunun da üzerine çıkılacak. Bu bile bir gösterge. Allah vergisi coğrafyamız, uçaktan baktığınızda uçsuz bucaksız bir coğrafya ve yaklaşık yüzde 50'si doğal çayır ve mera." diye konuştu.
Tarım konusunda üreticileri daha bilimsel çalışmalara teşvik edeceklerini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:
"Çiftçiliğin ve hayvancığın gurur duyulacak mesleklerden bir tanesi olduğunu, insanın rızkını kazandığı her mesleğin ne kadar kutsal olduğunu bir şekilde gençlerimize öğreteceğiz. Maalesef herkesin şimdiki hastalığı ceketli, kravatlı iş istemesi. İş üniformasını kimse istemiyor. Şu an ilimizin ekonomisinin yüzde 80-90'ı tarım ve hayvancılığa dayanıyor ve ticaretimizdeki canlılık da bunun bir göstergesi. Bugün 100 ton korunga tohumu dağıtacağız. Seneye inşallah bunu daha da artıracağız. Bu anlamda çayır ve meralarımızın üzerindeki yükü de almamız lazım. Tarlamızda ve bahçelerimizde de bu yem bitkilerinden yetiştirerek çayır ve meralarımızın daha ekonomik, daha verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağız."
"Korunga bitkisini çiftçilerimize tavsiye etmek zorundayız"
Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ise "Korunga otunu hayvana verdiğinizde sütün yağlı olduğunu görüyorsunuz. Demek ki sütün yağlı olmasına vesile olan madde var içerisinde. Bu korungaya bahşedilmiştir. Yağlı sütün fiyatı, yağsız süte göre daha fazladır. Biz korunga bitkisini çiftçilerimize tavsiye etmek zorundayız." diye konuştu.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise bitkisel ve hayvansal üretim konusunda kapasitesi yüksek olan illerden biri olduklarını belirterek, "Meraları korumak ve yem ihtiyacını karşılamak için bu projeleri geliştiriyoruz Bu projenin özellikle ilimize ve ülke meramıza hayırlı bereket getirmesini diliyorum." dedi.
Konuşmaların ardından 150 çiftçiye yüzde 100'ü hibe olan 100 ton korunga tohumunun dağıtımına başlandı.
Programa, Muş Valisi Yardımcısı Tahir Yılmaz, Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, kurum amirleri, şube müdürleri ve çiftçiler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta 150 Çiftçiye 100 Ton Korunga Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
Niğde'nin Yeşilburç köyünde geleneksel Helva Kavurma Festivali düzenlendi. Festivalde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve kavrulan helvalar katılımcılara dağıtıldı. Vali Cahit Çelik, festivalde yaptığı konuşmada köyün turizm potansiyelini geliştirmek için adımlar atacaklarını belirtti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise köyün Niğde için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, bu değerleri yaşatmanın önemine dikkat çekti.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Gümüş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okullarda incelemelerde bulundu. Büyükkaymakcı, okul müdürü Yusuf Kılıç'tan ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı ve öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrencilerle de sohbet eden Büyükkaymakcı, kitaplara olan ilgisinin başarısının temelini oluşturduğunu belirtti ve öğrencilere okumayı ve merakı teşvik etti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışmanın ardından bir grup müşteri av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açtı. Polis, kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın aldığı duyumlar sonucu başlattığı inceleme sonucu ortaya çıktığı belirtilen gizli dinleme ve izleme cihazlarıyla ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına yönelik inceleme başlattı.
Mersin'de düzenlenecek olan Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası'nın ilk yarışları yarın yapılacak. Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle organize edilen bu önemli etkinlikler, kentin renkli bir atmosfer kazanmasını sağlayacak. Organizasyona 29 ülkeden 140'ı yabancı olmak üzere toplam 380 sporcu katılacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında bölgeye Mobil Mutfak Aracı gönderdi. Günde 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak.
Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemelerde, 500 ihbardan 50 yapı incelendi ve 5 yıkık, 15 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, hasarlı yapıların çoğunlukla 1999 öncesi yapılan binalar olduğunu belirtti ve ülkemizin deprem bölgesi olduğunu vurguladı. Kamu binalarında ise herhangi bir hasar görülmediği açıklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?