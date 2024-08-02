Muş'ta 160 Ton Kapasiteli Asfalt Plenti Hizmete Açıldı

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Muş'ta yapımı tamamlanan 160 ton kapasiteli asfalt plenti tesisi hizmete açıldı.

Karaağaç beldesinde kurulan tesiste inceleme yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kaliteli asfalt üretimine başladıklarını söyledi.

Kentteki yolları asfaltlayacaklarını belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Özellikle kışın soğuk ve sert, yazın da sıcak ve kurak olması nedeniyle sathi kaplamalı yollarda bozulmalar oluyor. Her yıl yenileme imkanı bulamıyorduk. Yaklaşık 50 milyon lira bir bütçeyle saatte 160 ton kapasiteli bir plenti tesisi kurduk. Yapımı tamamlandı. Uygun maliyetle yolları asfaltlayacağız. Daha nitelikli asfaltla yollarımızın yapımına başlıyoruz."