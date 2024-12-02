Muş'ta 2 Bin Koyun Mağdur Oldu - Son Dakika
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Muş'ta 2 Bin Koyun Mağdur Oldu

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Muş'ta erken kar yağışı nedeniyle besiciler, 2 bin koyunu güvenle ahırlarına ulaştırdı.

02.12.2024 14:26
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Muş'ta 2 bin koyun mahsur kaldı

Erken kar yağışı besicilerin planlarını bozdu, geri dönüş yolculuğu başladı

MUŞ - Muş merkeze bağlı Arı köyünde hayvancılık yapan besiciler, geçmiş yıllara göre karın erken yağması ile sürülerini kar üzerinden yürüterek Muş'ta bulunan ahırlarına getirdi.

Muş merkeze bağlı Arı köyünde geçmiş yıllara kıyasla daha erken bastıran yoğun kar yağışı, sürü sahiplerini geri dönüş yolculuğu için harekete geçirdi. Küçükbaş hayvanlarını Muş'a doğru yola çıkaran besiciler, 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkiinde etkili olan fırtına nedeniyle yolun kapanmasından dolayı bir süre mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun karla mücadele çalışmaları sonucu yol temizlenerek ulaşıma açıldı. Yaklaşık 7-8 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından besiciler, 2 bin koyununu güvenli bir şekilde karla kaplı arazilerden geçirerek Muş'taki ahırlarına ulaştırdı.

Bu yıl kar yağışının geçmiş yıllara göre erken başlamasından dolayı zor bir dönem geçirdiklerini belirten Arı Köyü Muhtarı Şahin Salkım, "Nisan ayında yaylaya çıkardığımız hayvanlarımız, son kar yağışları nedeniyle yaklaşık bir haftadır yolda kalıyordu. 2 bin küçükbaş hayvanımız, samanları bitmiş durumda, bu nedenle Muş merkeze doğru yol almak zorunda kaldık" dedi.

Her yıl nisan ayında hayvanlarını yaylaya çıkardıklarını söyleyen Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Nimet Salkım ise "Muş'ta her yıl nisan ayında hayvanlarımızı yaylaya çıkarıyoruz, ancak bu yıl karın erken ve yoğun yağması tüm planlarımızı etkiledi. İlimizde yaklaşık 1 milyon 200 bin hayvan bulunuyor. Son kar yağışları nedeniyle yaylalarımızda zorluk yaşadık, fakat şimdi yollarımız açıldı ve hayvanlarımızı merkeze doğru götürmeye başladık" şeklinde konuştu.

Muş\'ta 2 Bin Koyun Mağdur Oldu
Kaynak: İHA

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