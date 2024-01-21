Muş'ta 22 araç içerisinde bulunan 69 kişi kar nedeniyle mahsur kaldı

MUŞ - Muş- Mutki kara yolunun 10. kilometresinde, etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle 22 araç içerinde mahsur kalan 69 kişi turuncu kahramanların özverili çalışması sonucunda kurtarıldı.

Muş-Mutki kara yolunun 10. kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat bölgede mahsur kalan 22 araç ve araçlarda bulunan 69 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki kara yolu trafiğe kapatıldı.

Karayolları kepçe operatörü Hasan Elhan, Hasköy-Mutki karayolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını ifade ederek, "Tipi ve fırtına nedeniyle yol sürekli kapanıyor. Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 5 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça bu yolu kullanmasınlar lütfen" dedi.